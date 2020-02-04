Erdoğan'a akredite büyükelçiler güven mektubu takdim etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan'a akredite büyükelçiler güven mektubu takdim etti - Son Dakika

Erdoğan'a akredite büyükelçiler güven mektubu takdim etti

7 saat önce

Erdoğan'a Akredite Büyükelçiler Güven Mektubu takdim etti.

Erdoğan'a Akredite Büyükelçiler Güven Mektubu takdim etti

Erdoğan'a akredite büyükelçiler güven mektubu takdim etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:03 Kaynak: DHA
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