Erdoğan'a akredite büyükelçiler güven mektubu takdim etti - Son Dakika

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Erdoğan'a akredite büyükelçiler güven mektubu takdim etti
7 saat önce
Erdoğan'a Akredite Büyükelçiler Güven Mektubu takdim etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:03 Kaynak: DHA
Erdoğan'a Akredite Büyükelçiler Güven Mektubu takdim etti
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