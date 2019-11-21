Son Dakika Haberleri: Erdoğan'a burundi büyükelçisi gerard ntahorwaroye bikebako'nun güven mektubu takdimi
Son Dakika Güncel Erdoğan'a burundi büyükelçisi gerard ntahorwaroye bikebako'nun güven mektubu takdimi - Son Dakika

Erdoğan'a burundi büyükelçisi gerard ntahorwaroye bikebako'nun güven mektubu takdimi

6 saat önce

Erdoğan'a Burundi Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'nun Güven Mektubu takdimi.

Erdoğan'a Burundi Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'nun Güven Mektubu takdimi

Erdoğan'a burundi büyükelçisi gerard ntahorwaroye bikebako'nun güven mektubu takdimi

Burundi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:59 Kaynak: DHA
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