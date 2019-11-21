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Erdoğan'a burundi büyükelçisi gerard ntahorwaroye bikebako'nun güven mektubu takdimi
6 saat önce
Erdoğan'a Burundi Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'nun Güven Mektubu takdimi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:59 Kaynak: DHA
Erdoğan'a Burundi Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'nun Güven Mektubu takdimi
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