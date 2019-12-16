İsviçre, (DHA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de kalacağı otele geçti. Erdoğan bu sırada çevrede toplanan Türklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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16.12.2019 22:31:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan'a cenevre'de yoğun ilgi - Son Dakika