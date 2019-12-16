Erdoğan'a cenevre'de yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan'a cenevre'de yoğun ilgi - Son Dakika

Erdoğan'a cenevre'de yoğun ilgi

6 saat önce

Erdoğan'a Cenevre'de yoğun ilgiİsviçre, (DHA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de kalacağı otele geçti.

Erdoğan'a Cenevre'de yoğun ilgi

İsviçre, (DHA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de kalacağı otele geçti. Erdoğan bu sırada çevrede toplanan Türklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Erdoğan'a cenevre'de yoğun ilgi

Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'da yaşayan Türklere çağrı: Siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında etkinliğinizi arttırmalısınız AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı

Son Dakika Haberleri
22:30 Sürücüsü olmayan araç 3 otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
22:29 ŞİŞLİ'DE YANGINDA EVDEKİ 5 KİŞİ 3 KÖPEKLERİNİ DE YANLARINA ALARAK CANLARINI KURTARDI - Son Dakika
22:25 Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
22:25 Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - İ.H. Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
22:22 Artvin'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Son Dakika
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 22:31:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan'a cenevre'de yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]