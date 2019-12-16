Erdoğan'a Cenevre'de yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan'a Cenevre'de yoğun ilgi - Son Dakika Dünya

Erdoğan'a Cenevre'de yoğun ilgi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de kalacağı otele geçti.

Erdoğan'a Cenevre'de yoğun ilgi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de kalacağı otele geçti. Erdoğan bu sırada çevrede toplanan Türklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

- İsviçre

Cenevre, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:36 Kaynak: DHA
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