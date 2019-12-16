Erdoğan'a Cenevre'de yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de kalacağı otele geçti. Erdoğan bu sırada çevrede toplanan Türklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

- İsviçre