Erdoğan'a Cenevre'de yoğun ilgi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de kalacağı otele geçti.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:36 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de kalacağı otele geçti. Erdoğan bu sırada çevrede toplanan Türklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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