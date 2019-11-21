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Erdoğan'a ekvator büyükelçisi fanny de lourdes puma puma'nın güven mektubunu takdim etti
6 saat önce
Erdoğan'a Ekvator Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma'nın Güven Mektubunu Takdim etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:48 Kaynak: DHA
Erdoğan'a Ekvator Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma'nın Güven Mektubunu Takdim etti
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