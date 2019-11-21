Erdoğan'a Ekvator Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma'nın Güven Mektubunu Takdim etti

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15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır