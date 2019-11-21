Son Dakika Haberleri: Erdoğan'a ekvator büyükelçisi fanny de lourdes puma puma'nın güven mektubunu takdim etti
Son Dakika Güncel Erdoğan'a ekvator büyükelçisi fanny de lourdes puma puma'nın güven mektubunu takdim etti - Son Dakika

Erdoğan'a ekvator büyükelçisi fanny de lourdes puma puma'nın güven mektubunu takdim etti

6 saat önce

Erdoğan'a Ekvator Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma'nın Güven Mektubunu Takdim etti.

Erdoğan'a Ekvator Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma'nın Güven Mektubunu Takdim etti

Erdoğan'a ekvator büyükelçisi fanny de lourdes puma puma'nın güven mektubunu takdim etti

Puma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:48 Kaynak: DHA
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