Erdoğan'a Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal'den Güven Mektubu
1 saat önce
Erdoğan'a Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal'den Güven Mektubu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:53 Kaynak: DHA
Erdoğan'a Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal'den Güven Mektubu
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