Son Dakika Haberleri: Erdoğan'a Evinin Önünde Doğum Günü Sürprizi

Erdoğan'a Evinin Önünde Doğum Günü Sürprizi

26 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum gününde evinin önünde bekleyen vatandaşlar sürpriz yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum gününde evinin önünde bekleyen vatandaşlar sürpriz yaptı. Vatandaşların pastalı sürprizi karşısında aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutlamaları kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Giresun'a gitmek için evinden çıktığı sırada doğum günü sürprizi ile karşılaştı. Vatandaşlar ellerinde pasta ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup tebrikleri kabul etti. Ardından pastayı da tadan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her canlı doğar, büyür gelişir, ölür. Biz de her canlı gibi biz de bu süreci yaşıyoruz. Gerek ilmi noktada, gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize, insanlığa hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Bu serüven böyle devam ederken 65 yaşını yakaladık. Allah, milletimize hizmet yolunda ülkemize hizmet etme yolunda bizlere ömrü verdikçe biz de devam edeceğiz. Hedefimiz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Yeter ki bir olalım beraber olalım, iri olalım, hep birlikte Türkiye olalım" dedi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinden ayrılarak Atatürk Havalimanına geçti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:06 Kaynak: İHA

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