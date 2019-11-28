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Erdoğan'a gambiya büyükelçisi landing kinteh'in güven mektubu
5 saat önce
Erdoğan'a Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh'in Güven Mektubu.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:31 Kaynak: DHA
Erdoğan'a Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh'in Güven Mektubu
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