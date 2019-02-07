Erdoğan'a, İtalya, Macaristan ve İran Büyükelçisi'nden Güven Mektubu
51 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand Güven Mektubu Takdim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:28 Kaynak: DHA
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