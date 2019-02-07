Son Dakika Haberleri: Erdoğan'a, İtalya, Macaristan ve İran Büyükelçisi'nden Güven Mektubu

Erdoğan'a, İtalya, Macaristan ve İran Büyükelçisi'nden Güven Mektubu

51 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand Güven Mektubu Takdim etti.

Erdoğan'a, İtalya, Macaristan ve İran Büyükelçisi'nden Güven Mektubu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand Güven Mektubu Takdim etti. 

Görüntü dökümü

 

-Güven mektupları takdim töreninden genel ve detaylar 

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:28 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, İran, Macaristan, İtalya, Güncel
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