Son Dakika Haberleri: Erdoğan'a Mali Büyükelçisi Mohamed Aly AG İbrahim'den Güven Mektubu
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Erdoğan'a Mali Büyükelçisi Mohamed Aly AG İbrahim'den Güven Mektubu

1 saat önce

Erdoğan'a Mali Büyükelçisi Mohamed Aly AG İbrahim'den Güven Mektubu.

Erdoğan'a Mali Büyükelçisi Mohamed Aly AG İbrahim'den Güven Mektubu

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Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:58 Kaynak: DHA
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