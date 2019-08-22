Erdoğan'a Mali Büyükelçisi Mohamed Aly AG İbrahim'den Güven Mektubu
1 saat önce
Erdoğan'a Mali Büyükelçisi Mohamed Aly AG İbrahim'den Güven Mektubu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:58 Kaynak: DHA
Erdoğan'a Mali Büyükelçisi Mohamed Aly AG İbrahim'den Güven Mektubu
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