Erdoğan'a Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'un Güven Mektubu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan'a Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'un Güven Mektubu - Son Dakika

Erdoğan'a Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'un Güven Mektubu

6 saat önce

Erdoğan'a Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'un Güven Mektubu.

Erdoğan'a Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'un Güven Mektubu

Erdoğan'a Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'un Güven Mektubu

Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:18 Kaynak: DHA
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