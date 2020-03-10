Son Dakika › Güncel › Erdoğan'a Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'un Güven Mektubu - Son Dakika
Erdoğan'a Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'un Güven Mektubu
6 saat önce
Erdoğan'a Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'un Güven Mektubu.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:18 Kaynak: DHA
Erdoğan'a Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'un Güven Mektubu
Son Dakika Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi Ali Babacan, oy birliği ile DEVA Partisi'nin Genel Başkanı seçildi