Son Dakika Haberleri: Erdoğan'a Moritanya Büyükelçisi Sid'ahmed El Bekaye Hamady'iden Güven Mektubu

Erdoğan'a Moritanya Büyükelçisi Sid'ahmed El Bekaye Hamady'iden Güven Mektubu

2 saat önce

Erdoğan'a Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady'iden güven mektubu(Tür: Ankara)

Erdoğan'a Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady'iden güven mektubu

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:49 Kaynak: DHA

Ankara, Moritanya, Güncel
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