Erdoğan'a Moritanya Büyükelçisi Sid'ahmed El Bekaye Hamady'iden Güven Mektubu
2 saat önce
Erdoğan'a Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady'iden güven mektubu(Tür: Ankara)
Erdoğan'a Moritanya
Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady'iden güven mektubu
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:49 Kaynak: DHA
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