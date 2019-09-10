Son Dakika Haberleri: Erdoğan'a suikast timine mühimmat veren eski astsubay eskişehir'de yakalandı (2)
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Erdoğan'a suikast timine mühimmat veren eski astsubay eskişehir'de yakalandı (2)

1 saat önce

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Eskişehir'de gözaltına alınan eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Özkır, emniyetteki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Erdoğan'a suikast timine mühimmat veren eski astsubay eskişehir'de yakalandı (2), System.String[]

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Eskişehir'de gözaltına alınan eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Özkır, emniyetteki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Elleri kelepçeli olarak hastaneye getirilen Özkır, işlemlerinin ardından soruşturmasının sürdürüldüğü İzmir'e gönderildi.

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,


Yunus Emre Devlet Hastanesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:59 Kaynak: DHA
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