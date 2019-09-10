Erdoğan'a suikast timine mühimmat veren eski astsubay eskişehir'de yakalandı (2)

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Eskişehir 'de gözaltına alınan eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Özkır, emniyetteki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi 'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Elleri kelepçeli olarak hastaneye getirilen Özkır, işlemlerinin ardından soruşturmasının sürdürüldüğü İzmir'e gönderildi.

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