Erdoğan'a TBMM'de koronavirüs riskine karşı 'termal kameralı' önlem - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan'a TBMM'de koronavirüs riskine karşı 'termal kameralı' önlem - Son Dakika Dünya

Erdoğan'a TBMM'de koronavirüs riskine karşı 'termal kameralı' önlem

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tehlikesine karşı mecliste termal kamerayla adım adım takip edildi. Vekil ve bakanlarda yüksek ateş gibi bir belirtiye rastlanmadı.

Erdoğan'a TBMM'de koronavirüs riskine karşı 'termal kameralı' önlem, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tehlikesine karşı mecliste termal kamerayla adım adım takip edildi.


Erdoğan'ın TBMM'de görüştüğü ve yakın temasta bulunduğu kişilerin vücut ısısını tespit etmek ve koronavirüs riskine karşı uyarmak amacıyla özel tutulan bir kameraman termal kamerayla gün boyu çekim yaptı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:00 
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