Son Dakika Haberleri: Erdoğan'a zimbabve büyükelçisi alfred mutiwazuka'dan güven mektubu takdimi
Son Dakika Güncel Erdoğan'a zimbabve büyükelçisi alfred mutiwazuka'dan güven mektubu takdimi - Son Dakika

Erdoğan'a zimbabve büyükelçisi alfred mutiwazuka'dan güven mektubu takdimi

6 saat önce

Erdoğan'a Zimbabve Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'dan güven mektubu takdimi.

Erdoğan'a Zimbabve Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'dan güven mektubu takdimi

Erdoğan'a zimbabve büyükelçisi alfred mutiwazuka'dan güven mektubu takdimi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:00 Kaynak: DHA
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