Erdoğan: "(Ab) Biz Müslümanız, Bizi Müslüman Olduğumuz İçin Almadılar.
55 dakika önce
Erdoğan: "(AB) Biz Müslümanız, bizi Müslüman olduğumuz için almadılar.
Erdoğan: "(AB
) Biz Müslümanız, bizi Müslüman olduğumuz için almadılar. Çıkın açıklayın bunu, bunu da açıklayamıyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:24 Kaynak: AA
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