Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Ab) Biz Müslümanız, Bizi Müslüman Olduğumuz İçin Almadılar.

Erdoğan: "(Ab) Biz Müslümanız, Bizi Müslüman Olduğumuz İçin Almadılar.

55 dakika önce

Erdoğan: "(AB) Biz Müslümanız, bizi Müslüman olduğumuz için almadılar.

Erdoğan:
Erdoğan: "(AB) Biz Müslümanız, bizi Müslüman olduğumuz için almadılar. Çıkın açıklayın bunu, bunu da açıklayamıyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:24 Kaynak: AA

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