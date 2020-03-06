Erdoğan, AB Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Plenkovic ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, AB Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Plenkovic ile telefonda görüştü - Son Dakika

Erdoğan, AB Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Plenkovic ile telefonda görüştü

14 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, AB Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Plenkovic ile telefonda görüştü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İdlib'deki gelişmeler, mülteci meselesi ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Avrupa Birliği'nin uluslararası yükümlülüklerine riayet ederek sınırlarına ulaşan mültecilere gerekli korumayı sağlama mecburiyeti bulunduğunu ifade ederek, sınırların kapatılmasının Avrupa ülkelerinin uluslararası hukuktan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:52 Kaynak: AA
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