Erdoğan, AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile sohbet etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan, AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile sohbet etti - Son Dakika Dünya

Erdoğan, AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile sohbet etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile sohbet etti.

Erdoğan, AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile sohbet etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile sohbet etti.


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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:26 Kaynak: DHA
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