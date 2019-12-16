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Erdoğan, AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile sohbet etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile sohbet etti. Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:26 Kaynak: DHA
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