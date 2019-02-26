Erdoğan: "(Ab ile Müzakere Süreci) Bu Bizi Nereye Götürebilir?
49 dakika önce
Erdoğan: "(AB ile müzakere süreci) Bu bizi nereye götürebilir?
Erdoğan: " (AB
ile müzakere süreci) Bu bizi nereye götürebilir? Kendi yolumuzu artık çizmeye götürebilir. Bunların ağzının kokusunu dinlemeye mecbur değiliz."
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:43 Kaynak: AA
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