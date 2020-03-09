Erdoğan, AB Konsey Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, AB Konsey Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü - Son Dakika

Erdoğan, AB Konsey Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, AB Konsey Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Belçika, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:02 Kaynak: DHA
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