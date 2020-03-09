Erdoğan, AB Konsey Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü - Son Dakika

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Erdoğan, AB Konsey Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşme gerçekleştirdi. Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:02 Kaynak: DHA
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