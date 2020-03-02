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Erdoğan: "(AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sınır ziyareti) Yunanistan sahil güvenlik...
6 saat önce
Erdoğan: "(AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sınır ziyareti) Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin Ege'de yaptıklarını da izlemesini tavsiye ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:28 Kaynak: AA
Erdoğan: "(AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sınır ziyareti) Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin Ege'de yaptıklarını da izlemesini tavsiye ediyorum."
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