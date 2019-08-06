Erdoğan : "AB küresel aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye'yi kazanmalıdır.
2 saat önce
Erdoğan : "AB küresel aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye'yi kazanmalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:59 Kaynak: AA
Erdoğan : "AB küresel aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye
'yi kazanmalıdır. Türkiye'nin üyeliği birkaç ülkenin ihtirasına kurban edilmemelidir."
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