Erdoğan: AB mülteci anlaşması ile ilgili verdiği sözü tutmadı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin mültecilerle ilgili verdiği taahhütleri yerine getirmediğini söyledi. Erdoğan, mülteciler anlaşması kapsamında AB'nin taahhüt ettiği 6 milyar eurodan sadece 2,5 milyar euroluk dilimi serbest bıraktığını aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Avrupa Birliği
'nin mültecilerle ilgili varılan anlaşma kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirmediğini söyledi.
Bosna Hersek'teki Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'nda konuşan Erdoğan Türkiye
'deki mülteciler ve göç krizi konularına da değindi.
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