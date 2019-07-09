Son Dakika Haberleri: Erdoğan: AB mülteci anlaşması ile ilgili verdiği sözü tutmadı
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Erdoğan: AB mülteci anlaşması ile ilgili verdiği sözü tutmadı

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin mültecilerle ilgili verdiği taahhütleri yerine getirmediğini söyledi. Erdoğan, mülteciler anlaşması kapsamında AB'nin taahhüt ettiği 6 milyar eurodan sadece 2,5 milyar euroluk dilimi serbest bıraktığını aktardı.

Erdoğan: AB mülteci anlaşması ile ilgili verdiği sözü tutmadı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin mültecilerle ilgili varılan anlaşma kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirmediğini söyledi.

Bosna Hersek'teki Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'nda konuşan Erdoğan Türkiye'deki mülteciler ve göç krizi konularına da değindi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:52 
Avrupa Birliği, Dünya
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