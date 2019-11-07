Erdoğan: "AB'nin son dönemde ülkemize karşı tutumu yapıcı olmaktan uzaktır.
7 saat önce
Erdoğan: "AB'nin son dönemde ülkemize karşı tutumu yapıcı olmaktan uzaktır.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:16 Kaynak: AA
Erdoğan: "AB'nin son dönemde ülkemize karşı tutumu yapıcı olmaktan uzaktır. Birkaç üye ülkenin ikili meselesi, Türkiye-AB ilişkilerini rehin almamalı"
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