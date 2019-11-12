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Erdoğan: "(AB'nin tavrı) Bu kadar DEAŞ'lıyı cezaevinde bulunduran, Suriye tarafında kontrol altında...
8 saat önce
Erdoğan: "(AB'nin tavrı) Bu kadar DEAŞ'lıyı cezaevinde bulunduran, Suriye tarafında kontrol altında tutan Türkiye'ye karşı tavrınızı gözden geçirin.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "(AB'nin tavrı) Bu kadar DEAŞ'lıyı cezaevinde bulunduran, Suriye tarafında kontrol altında tutan Türkiye'ye karşı tavrınızı gözden geçirin."
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