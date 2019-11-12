Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(AB'nin tavrı) Bu kadar DEAŞ'lıyı cezaevinde bulunduran, Suriye tarafında kontrol altında...
Son Dakika Politika Erdoğan: '(AB'nin tavrı) Bu kadar DEAŞ'lıyı cezaevinde bulunduran, Suriye tarafında kontrol altında... - Son Dakika

Erdoğan: "(AB'nin tavrı) Bu kadar DEAŞ'lıyı cezaevinde bulunduran, Suriye tarafında kontrol altında...

8 saat önce

Erdoğan: "(AB'nin tavrı) Bu kadar DEAŞ'lıyı cezaevinde bulunduran, Suriye tarafında kontrol altında tutan Türkiye'ye karşı tavrınızı gözden geçirin.

Erdoğan:

Erdoğan: "(AB'nin tavrı) Bu kadar DEAŞ'lıyı cezaevinde bulunduran, Suriye tarafında kontrol altında tutan Türkiye'ye karşı tavrınızı gözden geçirin."

Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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