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Erdoğan: "(AB'nin tavrı) Bu kapılar açılır, bu DEAŞ'lılar da size, gönderilmeye başlandı,...
8 saat önce
Erdoğan: "(AB'nin tavrı) Bu kapılar açılır, bu DEAŞ'lılar da size, gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "(AB'nin tavrı) Bu kapılar açılır, bu DEAŞ'lılar da size, gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın."
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