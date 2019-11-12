Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(AB'nin tavrı) Bu kapılar açılır, bu DEAŞ'lılar da size, gönderilmeye başlandı,...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(AB'nin tavrı) Bu kapılar açılır, bu DEAŞ'lılar da size, gönderilmeye başlandı,... - Son Dakika

Erdoğan: "(AB'nin tavrı) Bu kapılar açılır, bu DEAŞ'lılar da size, gönderilmeye başlandı,...

8 saat önce

Erdoğan: "(AB'nin tavrı) Bu kapılar açılır, bu DEAŞ'lılar da size, gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın.

Erdoğan:

Erdoğan: "(AB'nin tavrı) Bu kapılar açılır, bu DEAŞ'lılar da size, gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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