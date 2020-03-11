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Erdoğan: "(AB'nin tutumu) Biz kimseden iane istemiyoruz, kimseye de el açmıyoruz.
6 saat önce
Erdoğan: "(AB'nin tutumu) Biz kimseden iane istemiyoruz, kimseye de el açmıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:19 Kaynak: AA
Erdoğan: "(AB'nin tutumu) Biz kimseden iane istemiyoruz, kimseye de el açmıyoruz. Tek talebimiz, ülkemize verilen sözlerin yerine getirilmesidir"
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