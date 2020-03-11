Erdoğan: "(AB'nin tutumu) Biz kimseden iane istemiyoruz, kimseye de el açmıyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(AB'nin tutumu) Biz kimseden iane istemiyoruz, kimseye de el açmıyoruz. - Son Dakika

Erdoğan: "(AB'nin tutumu) Biz kimseden iane istemiyoruz, kimseye de el açmıyoruz.

6 saat önce

Erdoğan: "(AB'nin tutumu) Biz kimseden iane istemiyoruz, kimseye de el açmıyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "(AB'nin tutumu) Biz kimseden iane istemiyoruz, kimseye de el açmıyoruz. Tek talebimiz, ülkemize verilen sözlerin yerine getirilmesidir"

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:19 Kaynak: AA
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