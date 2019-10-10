Erdoğan: "(AB) Siz hiçbir zaman samimi olmadınız, 1963'ten bu yana oyaladınız. 'AB'ye aldık,...
2 saat önce
Erdoğan: "(AB) Siz hiçbir zaman samimi olmadınız, 1963'ten bu yana oyaladınız. 'AB'ye aldık, alıyoruz, alacağız, şuydu buydu'. Siz dürüst değilsiniz.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:30 Kaynak: AA
Erdoğan: "(AB) Siz hiçbir zaman samimi olmadınız, 1963'ten bu yana oyaladınız. 'AB'ye aldık, alıyoruz, alacağız, şuydu buydu'. Siz dürüst değilsiniz."
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