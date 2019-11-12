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Erdoğan: "AB; Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden değil. Şu anda müzakere masasında...
8 saat önce
Erdoğan: "AB; Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden değil. Şu anda müzakere masasında olan bir ülke. Bu masada olmak da bizi bağlamaz."
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "AB; Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden değil. Şu anda müzakere masasında olan bir ülke. Bu masada olmak da bizi bağlamaz."
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