Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(AB) Türkiye'ye Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın.
Son Dakika Politika Erdoğan: '(AB) Türkiye'ye Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın. - Son Dakika

Erdoğan: "(AB) Türkiye'ye Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın.

8 saat önce

Erdoğan: "(AB) Türkiye'ye Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın.

Erdoğan:

Erdoğan: "(AB) Türkiye'ye Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın. Biz bunları da pek takmayız, yolumuza devam ederiz."

Türkiye, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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