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Erdoğan: "(AB) Türkiye'ye Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın.
8 saat önce
Erdoğan: "(AB) Türkiye'ye Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "(AB) Türkiye'ye Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın. Biz bunları da pek takmayız, yolumuza devam ederiz."
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