Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "AB ülkeleri, sayısı onlarla ifade edilecek mülteci kotalarında dahi anlaşamazken, Türkiye...
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Erdoğan: "AB ülkeleri, sayısı onlarla ifade edilecek mülteci kotalarında dahi anlaşamazken, Türkiye...

1 saat önce

Erdoğan: "AB ülkeleri, sayısı onlarla ifade edilecek mülteci kotalarında dahi anlaşamazken, Türkiye 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor"

Erdoğan:
Erdoğan: "AB ülkeleri, sayısı onlarla ifade edilecek mülteci kotalarında dahi anlaşamazken, Türkiye 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor"
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:06 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
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