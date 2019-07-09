Erdoğan: "AB ülkeleri, sayısı onlarla ifade edilecek mülteci kotalarında dahi anlaşamazken, Türkiye...
1 saat önce
Erdoğan: "AB ülkeleri, sayısı onlarla ifade edilecek mülteci kotalarında dahi anlaşamazken, Türkiye 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor"
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "AB ülkeleri, sayısı onlarla ifade edilecek mülteci kotalarında dahi anlaşamazken, Türkiye
4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor"
Erzurum Kalesi'nde yapılan tarihi kazı sonrası 'Yaşayan Kale Projesi' gerçekleştirilecek
Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi
Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu
Suriye'den Türkiye'ye atılan 15 kilo patlayıcı sınır tellerine takıldı