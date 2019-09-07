Erdoğan: "(AB ülkelerinin destek sözü) Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok. Hep biz...
15 dakika önce
Erdoğan: "(AB ülkelerinin destek sözü) Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok. Hep biz mi düşüneceğiz, biraz da onlar düşünsün."
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:42 Kaynak: AA
Erdoğan: "(AB ülkelerinin destek sözü) Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok. Hep biz mi düşüneceğiz, biraz da onlar düşünsün."
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