Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(AB ülkelerinin destek sözü) Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok. Hep biz...
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Erdoğan: "(AB ülkelerinin destek sözü) Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok. Hep biz...

15 dakika önce

Erdoğan: "(AB ülkelerinin destek sözü) Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok. Hep biz mi düşüneceğiz, biraz da onlar düşünsün."

Erdoğan:

Erdoğan: "(AB ülkelerinin destek sözü) Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok. Hep biz mi düşüneceğiz, biraz da onlar düşünsün."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:42 Kaynak: AA
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