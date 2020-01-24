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Erdoğan: "AB ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere daha fazla ve hızlı yardım yapmaları her şeyden...
6 saat önce
Erdoğan: "AB ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere daha fazla ve hızlı yardım yapmaları her şeyden önce insani bir sorumluluktur.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:08 Kaynak: AA
Erdoğan: "AB ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere daha fazla ve hızlı yardım yapmaları her şeyden önce insani bir sorumluluktur."
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