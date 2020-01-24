Erdoğan: "AB ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere daha fazla ve hızlı yardım yapmaları her şeyden... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'AB ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere daha fazla ve hızlı yardım yapmaları her şeyden... - Son Dakika

Erdoğan: "AB ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere daha fazla ve hızlı yardım yapmaları her şeyden...

6 saat önce

Erdoğan: "AB ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere daha fazla ve hızlı yardım yapmaları her şeyden önce insani bir sorumluluktur.

Erdoğan:

Erdoğan: "AB ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere daha fazla ve hızlı yardım yapmaları her şeyden önce insani bir sorumluluktur."

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çağatay Ulusoy asker ocağında da yalnız değil! Hayranları birliği telefon yağmuruna tuttu
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi: Depremi 120 milyon kişi hissetmiş olabilir Deprem nedeniyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir maç ertelendi Elazığ İl Özel İdare - Çankaya Üniversitesi maçı ertelendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:42:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "AB ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere daha fazla ve hızlı yardım yapmaları her şeyden... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]