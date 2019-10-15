Erdoğan: AB ve dünya Türkiye'nin çalışmalarını desteklemeli
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı, uluslararası topluma Türkiye'ye destek verme fırsatını bir kez daha sunmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Barış Pınarı Harekatı, uluslararası topluma Türkiye'ye destek verme fırsatını bir kez daha sunmaktadır. Avrupa Birliği ve dünya, Türkiye'nin çalışmalarını desteklemelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:42
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