Erdoğan: AB ve dünya Türkiye'nin çalışmalarını desteklemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Barış Pınarı Harekatı, uluslararası topluma Türkiye'ye destek verme fırsatını bir kez daha sunmaktadır. Avrupa Birliği ve dünya, Türkiye'nin çalışmalarını desteklemelidir." değerlendirmesinde bulundu.