Son Dakika Haberleri: Erdoğan: AB ve dünya Türkiye'nin çalışmalarını desteklemeli
Son Dakika Ekonomi Erdoğan: AB ve dünya Türkiye'nin çalışmalarını desteklemeli

Erdoğan: AB ve dünya Türkiye'nin çalışmalarını desteklemeli

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı, uluslararası topluma Türkiye'ye destek verme fırsatını bir kez daha sunmaktadır.

Erdoğan: AB ve dünya Türkiye'nin çalışmalarını desteklemeli, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Barış Pınarı Harekatı, uluslararası topluma Türkiye'ye destek verme fırsatını bir kez daha sunmaktadır. Avrupa Birliği ve dünya, Türkiye'nin çalışmalarını desteklemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:42 
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