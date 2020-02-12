Erdoğan: "AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş... - Son Dakika

Erdoğan: "AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş...

6 saat önce

Erdoğan: "AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum.

Erdoğan:

Erdoğan: "AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum."

Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:24 Kaynak: AA
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