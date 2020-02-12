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Erdoğan: "AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş...
6 saat önce
Erdoğan: "AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:24 Kaynak: AA
Erdoğan: "AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum."
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