Erdoğan, AB yöneticileri ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans teklifini yineleyerek, AB Zirvesi'nin "birlik dayanışması"... - Son Dakika

Erdoğan, AB yöneticileri ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans teklifini yineleyerek, AB Zirvesi'nin "birlik dayanışması"...
19.03.2021 17:21
Erdoğan, AB yöneticileri ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans teklifini yineleyerek, AB Zirvesi'nin "birlik dayanışması" bahanesiyle Rum ve Yunan ikilisi tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Erdoğan, AB yöneticileri ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans teklifini yineleyerek, AB Zirvesi'nin "birlik dayanışması" bahanesiyle Rum ve Yunan ikilisi tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
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