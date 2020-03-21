Erdoğan-Abbas görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. - Son Dakika

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Erdoğan-Abbas görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
6 saat önce
Erdoğan-Abbas görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Erdoğan-Abbas görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:10 Kaynak: AA
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