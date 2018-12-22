Erdoğan, Abbas ile Telefonda Görüştü
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas
, telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs
'e taşıma kararı başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir teatisi de yaptı.
Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle, Türkiye
olarak Filistinlilerin haklı davalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:58 Kaynak: AA
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