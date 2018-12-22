Erdoğan, Abbas ile telefonda görüştü
1 saat önce
İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.
İki lider, Filistin
sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:33
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