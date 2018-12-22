Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Abbas ile telefonda görüştü

Erdoğan, Abbas ile telefonda görüştü

1 saat önce

İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Erdoğan, Abbas ile telefonda görüştü, System.String[]
İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:33 

Filistin, Ekonomi
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