Erdoğan: "(ABD askeri heyetiyle görüşme) Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılmasıydı,...
8 dakika önce
Erdoğan: "(ABD askeri heyetiyle görüşme) Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılmasıydı, bu da Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:20 Kaynak: AA
Erdoğan: "(ABD askeri heyetiyle görüşme) Burada aslolan Fırat
'ın doğusunda bu adımın atılmasıydı, bu da Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor."
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