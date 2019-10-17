Son Dakika Haberleri: Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi

Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi

49 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya geldi.

Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Devam eden görüşmeye ilişkin fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı tarafından servis edildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA, -


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Mike Pence, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:04 Kaynak: DHA
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