Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi
49 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:04 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Devam eden görüşmeye ilişkin fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı tarafından servis edildi.
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ANKARA, -
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