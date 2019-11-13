Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump'a) Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(ABD Başkanı Trump'a) Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar... - Son Dakika

Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump'a) Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar...

6 saat önce

Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump'a) Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır.

Erdoğan:

Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump'a) Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır."

Donald Trump, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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