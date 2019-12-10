Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump) Gizli ajandası yok. Ne biliyorsa çok açık net söyler.
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(ABD Başkanı Trump) Gizli ajandası yok. Ne biliyorsa çok açık net söyler. - Son Dakika

Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump) Gizli ajandası yok. Ne biliyorsa çok açık net söyler.

6 saat önce

Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump) Gizli ajandası yok. Ne biliyorsa çok açık net söyler.

Erdoğan:

Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump) Gizli ajandası yok. Ne biliyorsa çok açık net söyler. Bana karşı da çok açık söyler, ben de kendisine çok açık söylerim"

Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:54 Kaynak: AA
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