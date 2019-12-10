Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(ABD Başkanı Trump) Gizli ajandası yok. Ne biliyorsa çok açık net söyler. - Son Dakika
Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump) Gizli ajandası yok. Ne biliyorsa çok açık net söyler.
6 saat önce
Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump) Gizli ajandası yok. Ne biliyorsa çok açık net söyler.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:54 Kaynak: AA
Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump) Gizli ajandası yok. Ne biliyorsa çok açık net söyler. Bana karşı da çok açık söyler, ben de kendisine çok açık söylerim"
Son Dakika 12 yıllık eşi için yaşadıkları evi pembeyle kaplayan adam takdir topladı Müge Anlı programında izleyiciyi şaşırtan kenevir diyaloğu: Ben onları marul sandım İYİ Partili Kaya, MHP Aydın İl Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti ABD Başkanı Trump'a "görevi kötüye kullanma" suçlaması