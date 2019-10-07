Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump ile görüşme) Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti...
Son Dakika Politika Erdoğan: '(ABD Başkanı Trump ile görüşme) Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti...

Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump ile görüşme) Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti...

1 saat önce

Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump ile görüşme) Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump ile görüşme) Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz."

Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:52 Kaynak: AA
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