Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump ile görüşme) Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti...
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Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump ile görüşme) Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:52 Kaynak: AA
Erdoğan: "(ABD Başkanı Trump ile görüşme) Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz."
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