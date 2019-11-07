Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "ABD Başkanı Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'ABD Başkanı Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız...

Erdoğan: "ABD Başkanı Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız...

6 saat önce

Erdoğan: "ABD Başkanı Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Erdoğan:

Erdoğan: "ABD Başkanı Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik."

Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:44 Kaynak: AA
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