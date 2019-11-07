Erdoğan: "ABD Başkanı Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız...
6 saat önce
Erdoğan: "ABD Başkanı Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:44 Kaynak: AA
Erdoğan: "ABD Başkanı Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik."
ABD Başkanı Trump: Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptık, 13 Kasım'ı sabırsızlıkla bekliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump tweeti: Görüşmenin hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum Trump'tan Netanyahu'nun Beyaz Saray kulisine rest Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu