Son Dakika Haberleri: Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Telefonda Görüştü

Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Telefonda Görüştü

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili meseleler ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alınarak, siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulandı ve terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altı çizildi.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin stratejik ortağıyla yakın ilişkilerini sürdürme arzusunu yeniden teyit etti.

İki lider, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması hususunda mutabık kaldı.

Erdoğan ve Trump, ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:41 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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