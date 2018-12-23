Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile Verimli Bir Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdik
31 dakika önce
İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında Twitter'dan paylaşımda bulundu.
İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD
Başkanı Donald Trump
ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında Twitter
'dan paylaşımda bulundu.
ABD Başkanı ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile ticari ilişkilerimizden Suriye
'deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:51 Kaynak: DHA
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