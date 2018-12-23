Son Dakika Haberleri: Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile Verimli Bir Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdik

Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile Verimli Bir Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdik

28 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile Verimli Bir Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdik, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında Twitter'dan paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile ticari ilişkilerimizden Suriye'deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:53 Kaynak: DHA

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