Erdoğan abd'de yahudi kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York ve çevresinde yaşayan Türkiye Musevileri'ni kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:55 Kaynak: DHA
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