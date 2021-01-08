Erdoğan: "(ABD'deki olaylar) Ölenlerin ailelerine sabır dilerken, özellikle yaralı olanlar, bunlara geçmiş olsun temennilerimi ifade etmek istiyorum." - Son Dakika

Bu başkan çok farklı! Yeri geliyor koli sırtlıyor, yeri geliyor tarlada tohum serpiyor

Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor

Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti