Erdoğan: "(ABD'deki olaylar) Ölenlerin ailelerine sabır dilerken, özellikle yaralı olanlar, bunlara geçmiş olsun temennilerimi ifade etmek istiyorum." - Son Dakika

Erdoğan: "(ABD'deki olaylar) Ölenlerin ailelerine sabır dilerken, özellikle yaralı olanlar, bunlara geçmiş olsun temennilerimi ifade etmek istiyorum."
08.01.2021 13:55
Erdoğan: "(ABD'deki olaylar) Ölenlerin ailelerine sabır dilerken, özellikle yaralı olanlar, bunlara geçmiş olsun temennilerimi ifade etmek istiyorum.
Erdoğan: "(ABD'deki olaylar) Ölenlerin ailelerine sabır dilerken, özellikle yaralı olanlar, bunlara geçmiş olsun temennilerimi ifade etmek istiyorum."
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